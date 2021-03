Governo | Renzi | ' decisivi con 2%? si chiama politica'

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Con il 2 per cento abbiamo dettato la linea: come è possibile? Si. Il sondaggio è un istante, non fonda e non crea cultura. Il primo effetto di questo passaggio diè il tempo: Italia Viva ha due anni per discutere che cosa vuole essere da grande e lo faremo insieme". lo ha detto Matteoall'assemblea di Iv.

Advertising

Adnkronos : #Governo, #Renzi: 'Quelli che dicevano 'o #Conte o morte' a casa, noi qui' - carlosibilia : Il Decreto Sostegni impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse stanziati a gennaio e lasciati in dote dal Go… - davidefaraone : La voce “Associazioni Culturali” con la possibilità di donare loro il 2xmille è un segnale di attenzione verso la c… - walter63631215 : RT @MariaConversano: Ve lo dico sin da ora. Siamo finiti. Questo governo sta attuando tutte le peggiori aspettative di Salvini, Giorgetti,… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @LaStampa @italiaviva @robersperanza @fam_cristiana @Agenzia_Ansa @adnkronos @ilmessaggeroit @corriere @lastampa @dpcgov… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Renzi

La Repubblica

"Oggi Italia Viva non è più decisiva per la tenuta del" ha aggiunto" ma l'obiettivo di Iv non è ritagliarsi una nicchia di potere", il partito è uno "strumento" per "la salvezza del ...'Se a presiedere G20 c'è Draghi, io più tranquillo' vedi anche Conte -, un anno e mezzo di tensioni fino alla crisi di'Davanti alle sfide nuove che attendono l'Italia e l'Europa, io mi ...Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Con il 2 per cento abbiamo dettato la linea: come è possibile? Si chiama politica. Il sondaggio è un istante, non fonda e non crea cultura politica. Il primo effetto di qu ...A Renzi, quindi, non sembrerebbe esser stata particolarmente utile la spallata per far crollare il governo Giuseppi II, come invece di sicuro si sarebbe aspettato l'uomo del "se perdo al Referendum ...