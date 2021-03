Governo: Renzi, ‘decisivi con 2%? si chiama politica’ (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – ‘Con il 2 per cento abbiamo dettato la linea: come è possibile? Si chiama politica. Il sondaggio è un istante, non fonda e non crea cultura politica. Il primo effetto di questo passaggio di Governo è il tempo: Italia Viva ha due anni per discutere che cosa vuole essere da grande e lo faremo insieme”. lo ha detto Matteo Renzi all’assemblea di Iv. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – ‘Con il 2 per cento abbiamo dettato la linea: come è possibile? Sipolitica. Il sondaggio è un istante, non fonda e non crea cultura politica. Il primo effetto di questo passaggio diè il tempo: Italia Viva ha due anni per discutere che cosa vuole essere da grande e lo faremo insieme”. lo ha detto Matteoall’assemblea di Iv. L'articolo CalcioWeb.

