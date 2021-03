Governare il futuro. Leggere il pensiero non è più fantascienza (Di sabato 20 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) In casa Facebook ci tengono a dire che la loro ultima rivoluzionaria invenzione non legge la mente ma intercetta il pensiero che il cervello trasmette attraverso il sistema nervoso alle mani ma, evidentemente, cambia poco. Un’altra pagina di fantascienza da ri-catalogare come pagina di storia come, ormai, succede sempre più spesso. È semplicemente un braccialetto quello che i laboratori del gigante di Menlo Park hanno appena presentato ai media e alla comunità scientifica. Nella sua versione prototipale non ha ancora un grande appeal estetico ma non è l’apparenza quella che conta quanto la sua straordinaria capacità: Leggere gli impulsi cerebrali che il cervello invia alle mani e, quindi, poter, in qualche modo, predire – anche se di una frazione di secondo – un’azione ancora incompiuta o, addirittura, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) In casa Facebook ci tengono a dire che la loro ultima rivoluzionaria invenzione non legge la mente ma intercetta ilche il cervello trasmette attraverso il sistema nervoso alle mani ma, evidentemente, cambia poco. Un’altra pagina dida ri-catalogare come pagina di storia come, ormai, succede sempre più spesso. È semplicemente un braccialetto quello che i laboratori del gigante di Menlo Park hanno appena presentato ai media e alla comunità scientifica. Nella sua versione prototipale non ha ancora un grande appeal estetico ma non è l’apparenza quella che conta quanto la sua straordinaria capacità:gli impulsi cerebrali che il cervello invia alle mani e, quindi, poter, in qualche modo, predire – anche se di una frazione di secondo – un’azione ancora incompiuta o, addirittura, ...

