Golf: Kenya Open, è Justin Harding il leader dopo tre giri. Guido Migliozzi risale al settimo posto (Di sabato 20 marzo 2021) Al Karen Country Club di Nairobi, in Kenya, si è portato a conclusione il terzo giro del primo dei due tornei keniani in programma in questa parte finale del mese di marzo nell’European Tour 2021. Il Magical Kenya Open presented by Johnnie Walker vede al comando il sudafricano Justin Harding, che fa svoltare il proprio sabato grazie a un eagle alla buca 10, utile per chiudere a -7 nella giornata, assommando così un -16 complessivo. Per lui continua la caccia alla seconda vittoria sul circuito continentale, dopo quella ottenuta al Qatar Masters nel 2019; ne vanta anche due sull’Asian Tour e sette sul Sunshine Tour. Trio in seconda posizione: rimonta feroce dell’americano Johannes Veerman, autore di uno spettacolare -9 che gli consente di risalire di 22 posti e di agganciare a -14 il ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Al Karen Country Club di Nairobi, in, si è portato a conclusione il terzo giro del primo dei due tornei keniani in programma in questa parte finale del mese di marzo nell’European Tour 2021. Il Magicalpresented by Johnnie Walker vede al comando il sudafricano, che fa svoltare il proprio sabato grazie a un eagle alla buca 10, utile per chiudere a -7 nella giornata, assommando così un -16 complessivo. Per lui continua la caccia alla seconda vittoria sul circuito continentale,quella ottenuta al Qatar Masters nel 2019; ne vanta anche due sull’Asian Tour e sette sul Sunshine Tour. Trio in seconda posizione: rimonta feroce dell’americano Johannes Veerman, autore di uno spettacolare -9 che gli consente di risalire di 22 posti e di agganciare a -14 il ...

