God of War | ' mia madre è mancata da poco Alla fine dell' avventura di Kratos e Atreus ho pianto'

La storia di God of War per PlayStation 4 è ben diversa da quella dei predecessori: abbiamo sempre Kratos in guerra contro le divinità del pantheon locale, ma questa volta c'è qualcosa di diverso. La presenza di Atreus, figlio di Kratos, arricchisce la nuova avventura dello spartano di un livello emotivo "reale", assente nelle precedenti iterazioni. L'enfasi sulle emozioni e il rapporto padre-figlio credibile e genuino di God of War PS4, rispetto al puro e semplice massacro "arcade" dei capitoli originali, è stato un cambiamento inaspettato, ma ben accetto dalla community. Un livello di caratterizzazione talmente credibile da aver scatenato grosse emozioni in un giocatore che ha vissuto certe esperienze fin troppo bene.

