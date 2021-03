Giustizia | Rossomando a Renzi | ' basta slogan | si lavori a soluzioni'

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La cultura delle garanzie non si improvvisa tifando per questo o per quello, ma si misura sul faticoso lavoro affinché sia condivisa e patrimonio comune: il nostro compito è trovare". Così la senatrice Anna, responsabiledel Pd, sulle parole di Matteodi questa mattina. "Il Pd, coerentemente, è da sempre impegnato per le garanzie di tutti senza distinzione di censo o di posizioni. Non a caso oggi si riparte anche guardando alle molte misure sullaintrodotte con il ministro Orlando nella passata legislatura". "Noi siamo quelli della riforma della custodia cautelare e delle intercettazioni, degli interventi sui tempi del processo, delle misure alternative alla detenzione e del gratuito patrocinio a tutela del diritto di difesa, ...

... Susanna Cenni (vicina a Cuperlo)si occuperà di Politiche agricole mentre la senatrice dell'area orlandiana Annaguiderà il dipartimento, all'Istruzione ci sarà Manuela Ghizzoni ...Ad Anna, 57 anni, parlamentare, si occuperà di 'e Diritti'. L'ex viceministro al Tesoro, Antonio Misiani, 52, parlamentare, ha la delega all' 'Economia e finanze'. Cesare ...Enrico Letta ha nominato il suo esecutivo. Lui, noto frequentatore della riunioni (segretate) di Bilderberg e della Trilateral, in compagnia di suoi amici come Prodi, Gruber, Bernabè o Monti ha nomina ...