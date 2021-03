Giulia Salemi | la nuova dedica d’amore di Pierpaolo Pretelli

(Di sabato 20 marzo 2021)sono ormai tre mesi esatti che hanno iniziato a flirtare (e non lo dico io, parola dei Prelemi) dato che risale allo scorso 20 dicembre del 2020 il momento in cui i due si sono ritrovati faccia a faccia nel giardino della casa del Grande Fratello Vip ed hanno iniziato a far sognare i fan. Sono queste scene qua, quandocon fare romantico ha chiesto ase avrebbe potuto farle una domanda e lei, timidamente, ha risposto di sì. “Prima percepisco la domanda, poi rispondo“. Ma nonostante il clima romantico,in quell’occasione ha optato per l’ironia ed ha chiesto adove si trovasse Pordenone. Se quindi oggi fate un giro su Twitter e vi trovate ...

è uno dei volti dei social e della tv più amati degli ultimi tempi e, complici le diverse esperienze ai reality, si è fatta conoscere a 360 gradi, mostrandosi praticamente in "tutte le ...La storia d'amore trae Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sul Grande Fratello Vip 5. I due non perdono occasione per ribadirsi il loro grande amore e, ...Dopo essere stata severamente richiamata e invitata a spegnere il fuoco, pena l’espulsione definitiva dall’Isola dei Famosi, Fariba ha cercato di rimediare al suo sbaglio Tutto è cominciato quando Far ...Pierpaolo Petrelli confessa come sta proseguendo la sua storia d'amore con Giulia Salemi. Nonostante l'amore a distanza, i due sono più uniti che mai ...