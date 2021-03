Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | tra i due sono parole d’amore | la nuova dedica speciale

(Di sabato 20 marzo 2021) I Prelemi tornano a sognare dopo le nuovedi. Ieri, in occasione della festa del papà, la bella influencer ha volutore un pensiero ai due padri che fanno parte della sua vita: papà Mario e: le dedichesocial Una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - frogaraus : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - Laura85474152 : RT @doriana_gallo: Giulia Salemi tra le donne più belle al mondo?????? Bhe che dire...?? #prelemi #giuliasalemi - Ilaria97374730 : RT @Cattilalla98: Aiuto siamo famosiiii - frendofrendo : RT @doriana_gallo: Giulia Salemi tra le donne più belle al mondo?????? Bhe che dire...?? #prelemi #giuliasalemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

torna sui social dopo due giorni d'assenza Dopo il fine settimana trascorso a Roma insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, i fan dei Prelemi si sono domandati che fine abbia fatto ...... Mazara 34; Paceco 13; Pantelleria 0; Partanna 2; Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0;... in Campania raggiunge 1,5, mentre in Piemonte e Friuli Veneziaè 1,25. Sempre fra le regioni,...I Prelemi tornano a sognare dopo le nuove parole d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ieri, in occasione della festa del papà, la bella influencer ha voluto dedicare un pensiero ai due padri ...Un periodo d'oro quello che sta vivendo Tommaso Zorzi. Dopo aver vinto l'ultima edizione del Grande Fratello Vip ora è alle prese con un altro programma di grande successo: ...