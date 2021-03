Giudice sentenzia: me la paghi. Ferisce una donna e taglia le ruote alla collega. E il Csm lo promuove (Di sabato 20 marzo 2021) Giudice taglia le ruote alla collega e il Csm lo promuove. Tolta la toga, armato di coltello ha tagliato le gomme dell’automobile di un altro magistrato: per ben 4 volte. Non solo: particolarmente suscettibile alle liti stradali, inveisce contro un’automobilista e la Ferisce con uno sportello. Eppure, nessuna macchia sul curriculum del togato del tribunale di Pisa. Che, nonostante risse e rappresaglie, il Csm promuove. Il Giudice, infatti, come niente fosse riesce a superare la quinta valutazione di professionalità passando alla sesta, lanciato verso la settima e ultima tappa di carriera. Non solo. Come riporta il quotidiano la Repubblica sul caso, «pur dopo una condanna penale e una anche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021)lee il Csm lo. Tolta la toga, armato di coltello hato le gomme dell’automobile di un altro magistrato: per ben 4 volte. Non solo: particolarmente suscettibile alle liti stradali, inveisce contro un’automobilista e lacon uno sportello. Eppure, nessuna macchia sul curriculum del togato del tribunale di Pisa. Che, nonostante risse e rappresaglie, il Csm. Il, infatti, come niente fosse riesce a superare la quinta valutazione di professionalità passandosesta, lanciato verso la settima e ultima tappa di carriera. Non solo. Come riporta il quotidiano la Repubblica sul caso, «pur dopo una condanna penale e una anche ...

Advertising

FapontiFranco : @gzibordi @luigideluca_ E' il concetto alla base della 'Commom Law'- Temo che qui funzioni poco, il giudice interpr… - SaracomemeSara : RT @GandolfoDomini1: @25O319 @SaracomemeSara Se il giudice sentenzia e basta la C. Cost. non viene coinvolta - GandolfoDomini1 : @25O319 @SaracomemeSara Se il giudice sentenzia e basta la C. Cost. non viene coinvolta - GiTufano69 : @adryjimbo @Azzurraluna410 Il problema è che non vuoi capire Tu... se il Giudice di secondo grado sentenzia che il… -