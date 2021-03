Giornata per le vittime di mafia, Libera legge i nomi al cinema Palazzo di Roma: “Unire battaglia contro la criminalità alla difesa della cultura” (Di sabato 20 marzo 2021) “A ricordare e riveder le stelle – cultura e memoria” è il titolo che quest’anno accompagna la 26esima Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall’associazione Libera. Le parole sono state prese in prestito da Dante Alighieri e vogliono Unire la battaglia contro la criminalità organizzata con la difesa dei luoghi della cultura. Proprio davanti cinema, musei, teatri sono stati letti gli oltre mille nomi del lungo elenco delle vittime di mafia. A Roma l’iniziativa si è svolta davanti al cinema Palazzo, sgomberato lo scorso novembre. “Contrastare le mafie e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) “A ricordare e riveder le stelle –e memoria” è il titolo che quest’anno accompagna la 26esimain ricordo delleinnocenti delle mafie, promossa dall’associazione. Le parole sono state prese in prestito da Dante Alighieri e voglionolalaorganizzata con ladei luoghi. Proprio davanti, musei, teatri sono stati letti gli oltre milledel lungo elenco delledi. Al’iniziativa si è svolta davanti al, sgomberato lo scorso novembre. “Contrastare le mafie e ...

