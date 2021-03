Giornata internazionale della felicità: è la Finlandia il Paese più felice, l’Italia sale di posizione (Di sabato 20 marzo 2021) Il 20 marzo non è solo il giorno dell’equinozio di primavera, che apre le porte alla stagione della rinascita dopo il freddo inverno, ma anche la Giornata internazionale della felicità. La ricorrenza, stabilita dall’ONU, si celebra in tutto il mondo e per l’occasione è stato rilasciato il report sulla felicità nei vari Paesi del mondo, quest’anno in correlazione con la pandemia di coronavirus. Nonostante l’anno durissimo che ci siamo lasciati alle spalle, la classifica riserva non poche sorprese. Giornata internazionale della felicità: come nasce la ricorrenza La Giornata internazionale della felicità si celebra in tutto il mondo il 20 marzo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 marzo 2021) Il 20 marzo non è solo il giorno dell’equinozio di primavera, che apre le porte alla stagionerinascita dopo il freddo inverno, ma anche la. La ricorrenza, stabilita dall’ONU, si celebra in tutto il mondo e per l’occasione è stato rilasciato il report sullanei vari Paesi del mondo, quest’anno in correlazione con la pandemia di coronavirus. Nonostante l’anno durissimo che ci siamo lasciati alle spalle, la classifica riserva non poche sorprese.: come nasce la ricorrenza Lasi celebra in tutto il mondo il 20 marzo ...

Advertising

lormaeditore : RT @LIandiorio: Per la Giornata Internazionale della Francofonia rilancio questo articolo del bellissimo libro di #AnnieErnaux scritto da @… - SeeIsnello : Nella Giornata internazionale della Felicità, ci auguriamo per tutti di saper sempre trovare una buona ragione per… - exlibris201 : RT @LIandiorio: Per la Giornata Internazionale della Francofonia rilancio questo articolo del bellissimo libro di #AnnieErnaux scritto da @… - LIandiorio : Per la Giornata Internazionale della Francofonia rilancio questo articolo del bellissimo libro di #AnnieErnaux scri… - car_fur : RT @GeneraliItalia: ?? Accogliamo la primavera con la Giornata Internazionale della Felicità ?? ? Non rinunciamo a provare ad essere felici e… -