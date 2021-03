Giornata in ricordo delle vittime di mafia a Giugliano (Di sabato 20 marzo 2021) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 marzo 2021) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

vonderleyen : Oggi è la giornata del silenzio e del ricordo. Nella #GiornataNazionale ???? dedicata alle vittime del #COVID19, i n… - AndreaOrlandosp : Oggi il ricordo della drammatica giornata in cui fu assassinato Marco Biagi. La sua scomparsa rimane una ferita ind… - reportrai3 : Domani sarò la ventiseiesima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie ?… - fulviagr : Nella giornata della memoria e dell'impegno ricordo i morti ammazzati a #Taranto nella guerra tra i Modeo e Annalis… - ANTOsullo : Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di #mafia... ????????????????????????????????????????????… -