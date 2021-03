Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, Di Maria: “Ravvivare la memoria” (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In occasione del 21 marzo 2021, XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha espresso la partecipazione e la condivisione proprie e dell’Ente per le iniziative in onore dei Caduti. La Provincia, a tale proposito, ha accolto la richiesta del Coordinamento provinciale della Associazione “Libera” per la proiezione sulla facciata del torrione longobardo della Rocca dei Rettori, sede della Provincia, dei nomi delle vittime. Di seguito la dichiarazione di Di Maria. “Parlare ai giovani, alla gente, raccontare ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In occasione del 21 marzo 2021, XXVIdellae dell’impegno ininnocenti, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di, ha espresso la partecipazione e la condivisione proprie e dell’Ente per le iniziative in onore dei Caduti. La Provincia, a tale proposito, ha accolto la richiesta del Coordinamento provinciale della Associazione “Libera” per la proiezione sulla facciata del torrione longobardo della Rocca dei Rettori, sede della Provincia, dei nomi. Di seguito la dichiarazione di Di. “Parlare ai giovani, alla gente, raccontare ...

Advertising

vonderleyen : Oggi è la giornata del silenzio e del ricordo. Nella #GiornataNazionale ???? dedicata alle vittime del #COVID19, i n… - AndreaOrlandosp : Oggi il ricordo della drammatica giornata in cui fu assassinato Marco Biagi. La sua scomparsa rimane una ferita ind… - QuiMediaset_it : In ricordo di chi vivrà sempre. 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus' #18marzo - GGarbisa : RT @unioncamereVEN: #21marzo Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie Il Sistema camerale vene… - AloiseAndrea : RT @LiberaTerra: 21 marzo 2021 XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie #21marzo2021 #21ma… -