Giornata delle vittime innocenti delle Mafie: il messaggio di Lotito (Di sabato 20 marzo 2021) 25 anni fa è stata istituita la Giornata delle vittime innocenti delle Mafie: il pensiero del presidente della Lazio Lotito per la piccola Noemi 25 anni fa è stata istituita la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie. Lotito, nella Giornata di oggi, ha dichiarato: «Un incitamento e un abbraccio speciale lo riserviamo ad una giovane amica che ci è venuta a trovare lo scorso anno allo stadio Olimpico, Noemi Staiano, la bimba rimasta ferita durante l'agguato del 3 maggio 2019 in Piazza Nazionale a Napoli. Una ...

