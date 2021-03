Giorgia Venturini: “Debutto alla conduzione e lo dedico a mia mamma che non c’è più” (Di sabato 20 marzo 2021) “Per me è un traguardo importante. È la mia prima conduzione televisiva in solitaria. E la dedico completamente alla mia mamma che non c’è più. E che ha sempre creduto in me”. Giorgia Venturini si commuove parlando del Debutto al timone di ‘X-Style’, magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile, in onda dal 23 marzo, che purtroppo arriva a pochi giorni dal grave lutto che l’ha colpita. Venturini, 37 anni, originaria di Pennabilli, conduce da tempo un programma radiofonico su Radio Montecarlo ma ha accresciuto negli ultimi anni la sua attività televisiva: prima opinionista a ‘Matrix’, poi a ‘Quarta Repubblica’, quindi concorrente all’Isola dei Famosi e infine ospite fissa e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) “Per me è un traguardo importante. È la mia primatelevisiva in solitaria. E lacompletamentemiache non c’è più. E che ha sempre creduto in me”.si commuove parlando delal timone di ‘X-Style’, magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile, in onda dal 23 marzo, che purtroppo arriva a pochi giorni dal grave lutto che l’ha colpita., 37 anni, originaria di Pennabilli, conduce da tempo un programma radiofonico su Radio Montecarlo ma ha accresciuto negli ultimi anni la sua attività televisiva: prima opinionista a ‘Matrix’, poi a ‘Quarta Repubblica’, quindi concorrente all’Isola dei Famosi e infine ospite fissa e ...

