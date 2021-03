Ginnastica ritmica, Campionati Italiani: Fabriano batte Udine nell’ultima di regular season (Di sabato 20 marzo 2021) Al Pala Guerrieri di Fabriano è andata in scena la terza tappa del Campionato Nazionale di Ginnastica ritmica, l’ultima della regular season. Ad imporsi è stata proprio la squadra di casa, che con 92.800 punti ha nettamente preceduto Udine che a sua volta ha chiuso con un totale di 80.600. Decisiva la prova di Milena Baldassarri, ma tra le friulane c’è da sottolineare il gran rientro dopo il Covid di Alexandra Agiurgiuculese il cui numero alla palla ha garantito la piazza d’onore all’Udinese. A completare il podio è stata la San Giorgio (79.700), mentre l’Aurora Fano si è dovuta accontentare della quarta posizione con 74.850. Chiusa la regular season, nei prossimi giorni sarà omologata la classifica che decreterà ufficialmente le ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Al Pala Guerrieri diè andata in scena la terza tappa del Campionato Nazionale di, l’ultima della. Ad imporsi è stata proprio la squadra di casa, che con 92.800 punti ha nettamente precedutoche a sua volta ha chiuso con un totale di 80.600. Decisiva la prova di Milena Baldassarri, ma tra le friulane c’è da sottolineare il gran rientro dopo il Covid di Alexandra Agiurgiuculese il cui numero alla palla ha garantito la piazza d’onore all’se. A completare il podio è stata la San Giorgio (79.700), mentre l’Aurora Fano si è dovuta accontentare della quarta posizione con 74.850. Chiusa la, nei prossimi giorni sarà omologata la classifica che decreterà ufficialmente le ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica ritmica Fabriano Il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica, quest'anno intitolato "Trofeo San Carlo Veggy Good", sponsor ufficiale della Federazione Ginnastica d'Italia, ha chiuso la Regular Season della Serie A2. La terza giornata è andata ...

Ginnastica ritmica, l'ASD Relevè continua la sua attività a livello agonistico La Ginnastica Ritmica dell'ASD Relevè continua a rappresentare un fiorente settore anche in Valle Po. Le atlete agoniste tesserate per la Federazione Ginnastica d'Italia, e attualmente in preparazione ...

Giardino terzo e ai play-off della A2 di ginnastica ritmica Voce di Carpi Fabriano conquista ultima prova regular-season L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Giardino terzo e ai play-off della A2 di ginnastica ritmica Primo anno in A2 ed è subito playoff per conquistare l’A1, il vertice della ritmica nazionale. Sabato 20 marzo, a Fabriano, le Farfalle del Club Giardino si sono classificate al terzo posto con il vot ...

