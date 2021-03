Giappone: terremoto di magnitudo 6,9, almeno 7 feriti (Di sabato 20 marzo 2021) Tokyo, 20 mar. (Adnkronos/Dpa) - almeno sette persone sono rimaste ferite, tutte in modo lieve, nel sisma di magnitudo 6,9 della scala Richter che ha scosso il nordest del Giappone e che aveva fatto scattare l'allarme tsunami, poi rientrato. Lo ha reso noto il dipartimento dei vigili del fuoco della prefettura di Miyagi, epicentro del terremoto. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Tokyo, 20 mar. (Adnkronos/Dpa) -sette persone sono rimaste ferite, tutte in modo lieve, nel sisma di6,9 della scala Richter che ha scosso il nordest dele che aveva fatto scattare l'allarme tsunami, poi rientrato. Lo ha reso noto il dipartimento dei vigili del fuoco della prefettura di Miyagi, epicentro del

