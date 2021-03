Giappone, allerta tsunami: terremoto magnitudo 7.2 (Di sabato 20 marzo 2021) Alessandro Nunziati Una fortissima scossa di terremoto, con annesso allarme tsunami, è stata registrata questa mattina in Giappone nella zona di Ishinomaki sulla costa nord est. Il sisma ha raggiunto davvero una grande potenza. Secondo le informazioni, la magnitudo ha raggiunto al momento il grado 7.2 della scala Richter. Secondo le prime indiscrezioni, il sisma e il suo epicentro hanno avuto localizzazione in particolare ad una sessantina di chilometri al largo della città di Sendai, nella prefettura di Miyagi. Alle 10.09 italiane (le 18.09 locali) a una profondità di 60 chilometri, la scossa ha avuto luogo. La Japan meteorological agency (Jma), ha appunto lanciato un allarme tsunami e ha classificato l’intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7. Secondo ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 marzo 2021) Alessandro Nunziati Una fortissima scossa di, con annesso allarme, è stata registrata questa mattina innella zona di Ishinomaki sulla costa nord est. Il sisma ha raggiunto davvero una grande potenza. Secondo le informazioni, laha raggiunto al momento il grado 7.2 della scala Richter. Secondo le prime indiscrezioni, il sisma e il suo epicentro hanno avuto localizzazione in particolare ad una sessantina di chilometri al largo della città di Sendai, nella prefettura di Miyagi. Alle 10.09 italiane (le 18.09 locali) a una profondità di 60 chilometri, la scossa ha avuto luogo. La Japan meteorological agency (Jma), ha appunto lanciato un allarmee ha classificato l’intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7. Secondo ...

