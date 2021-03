GF Vip 5 | Giulia Salemi sparita dai social? Svelato il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 20 marzo 2021) Nel corso degli ultimi giorni, l’ex concorrente del GF Vip,si era allontanata daiscatenando diversi rumor, alcuni dei quali molto fantasiosi. Come di consuetudine, c’è chi ha pensato a una crisi con Pierpaolo Pretelli e chi a discussioni con ex gieffini, ma la realtà è ben diversa e non ha nulla a che fare con il GF Vip. La nonna dell’influencer è stata poco bene e lei ha preferito concentrarsi sulla sua famiglia per qualche giorno (com’è giusto che sia). Ecco le sue parole. Le spiegazioni di“So che sono– esordisce, per poi proseguire in questo modo – come quando uno sparisce partono due filoni: chi si preoccupa perché interessato alla persona e chi spesso fa supposizioni spesso sbagliate. ...