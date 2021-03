Gesso e ananas | Leonardo Bongiorno racconta l’incidente con “allegria”

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di sabato 20 marzo 2021) Un incidente in scooter, un grosso spavento e la gamba fratturata non sono bastati per togliere il sorriso a. Il figlio più piccolo di Mikeha postato uno scatto su Instagram con tanto die stampelle e ha scritto: “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un”. Il frutto a cui fa riferimento è quello enorme stampato sulla felpa e sui pantaloni Geetonfleek che sfoggia orgoglioso. Siamo alla frutta, dopoc’è l’Il look scelto daperre la sua disavventura non è certo di quelli che passano inosservati. Cappellino da baseball blu e cappotto marrone sono una scelta piuttosto classica, ma i look sobri non sono il suo forte. E ...