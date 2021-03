Genova | tragedia sfiorata | lamiera di due metri cade dall’autostrada sulle case Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 20 marzo 2021), 20 mar – Poteva finire inquanto successo alcuni giorni fa in via delle Gavette, a: alcuni pezzi di– uno dei quali lungo più di due– si sono staccati dal viadotto dell’Autostrada B12, il Bisagno, per finire sulla strada sottostante, nel bel mezzo del centro abitato. Per un caso fortuito nessuno è stato colpito dai detriti in caduta, ma un abitante del quartiere, sfiorato di striscio dal pezzo dipiù grosso, si è letteralmente visto arrivare la morte in faccia. Un vicino di casa ha filmato l’attimo in cui l’uomo, visibilmente innervosito, trascina lain un angolo per liberare la strada. Cadono duedidal viadotto autostradale Secondo quanto riportato dal sito ...