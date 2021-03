Gazzetta: Koulibaly punta la Champions, poi sarà addio al Napoli (Di sabato 20 marzo 2021) Il Napoli aspira alla Champions e poi sarà addio per il tecnico, Rino Gattuso, ma anche per qualche giocatore, a partire da Kalidou Koulibaly, scrive la Gazzetta dello Sport. “Il senegalese sta attraversando un ottimo periodo di forma, che domani vuol mostrare anche nel match chiave per la Champions all’Olimpico con la Roma. Poi la sua partenza sarà improrogabile perché il Napoli deve tagliare i costi degli ingaggi e quello del campione africano (11 milioni lordi) incide per il 10 per cento sull’intero monte”. Koulibaly ci tiene a chiudere bene la stagione. Come Hysaj e Maksimovic, in scadenza di contratto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Ilaspira allae poiper il tecnico, Rino Gattuso, ma anche per qualche giocatore, a partire da Kalidou, scrive ladello Sport. “Il senegalese sta attraversando un ottimo periodo di forma, che domani vuol mostrare anche nel match chiave per laall’Olimpico con la Roma. Poi la sua partenzaimprorogabile perché ildeve tagliare i costi degli ingaggi e quello del campione africano (11 milioni lordi) incide per il 10 per cento sull’intero monte”.ci tiene a chiudere bene la stagione. Come Hysaj e Maksimovic, in scadenza di contratto. L'articolo ilsta.

