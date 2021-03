Gazzetta: De Laurentiis prende in considerazione Simone Inzaghi per il post Gattuso (Di sabato 20 marzo 2021) De Laurentiis continua a lavorare per il futuro della panchina del Napoli. Tra i tanti nomi venuti fuori, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è anche quello del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. “Intanto De Laurentiis sta ponderando sulla scelta più importante, il tecnico. E fra questi è tenuto in considerazione pure Simone Inzaghi. Il patron azzurro aspetta di capire se rinnoverà effettivamente con la Lazio, per evitare problemi con Lotito. Ma l’opzione è rinviata a fine stagione quando sarà chiaro chi andrà in Champions. Perché questo torneo, e non solo per il Napoli, può finire bene, ma anche in modo orrendo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Decontinua a lavorare per il futuro della panchina del Napoli. Tra i tanti nomi venuti fuori, scrive ladello Sport, c’è anche quello del tecnico della Lazio,. “Intanto Desta ponderando sulla scelta più importante, il tecnico. E fra questi è tenuto inpure. Il patron azzurro aspetta di capire se rinnoverà effettivamente con la Lazio, per evitare problemi con Lotito. Ma l’opzione è rinviata a fine stagione quando sarà chiaro chi andrà in Champions. Perché questo torneo, e non solo per il Napoli, può finire bene, ma anche in modo orrendo”. L'articolo ilNapolista.

