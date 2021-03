Gasperini: “Verona tra le migliori realtà d’Italia. Sportiello-Gollini? Scelte tecniche” (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Verona. Queste le sue parole: “Il Verona è una delle realtà migliori. Sono cresciuti molto sia a livello di singoli che in termini di gioco“. Sull’eliminazione dalla Champions: “Se in Europa è rimasta solo la Roma vuol dire che il nostro calcio deve crescere. Bisogna alzare il livello, mi sembra abbastanza evidente. La mentalità e la qualità fanno la differenza, così come alcune Scelte: ci sono tantissimi stranieri nel nostro calcio“. Come si riparte dopo la delusione Champions: “Noi ripartiamo, non c’è nessun dubbio. Ci è rimasto il fatto che sono state due partite poco giocate, ci rimane il primo tempo di Madrid e i primi venti minuti in casa. Rivedendo la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il. Queste le sue parole: “Ilè una delle. Sono cresciuti molto sia a livello di singoli che in termini di gioco“. Sull’eliminazione dalla Champions: “Se in Europa è rimasta solo la Roma vuol dire che il nostro calcio deve crescere. Bisogna alzare il livello, mi sembra abbastanza evidente. La mentalità e la qualità fanno la differenza, così come alcune: ci sono tantissimi stranieri nel nostro calcio“. Come si riparte dopo la delusione Champions: “Noi ripartiamo, non c’è nessun dubbio. Ci è rimasto il fatto che sono state due partite poco giocate, ci rimane il primo tempo di Madrid e i primi venti minuti in casa. Rivedendo la ...

