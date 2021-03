Gasperini: «Se in Europa è rimasta solo la Roma, vuol dire che la Serie A deve crescere» (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Ha commentato l’eliminazione dalla Champions ad opera del Real Madrid. “Bisogna prendere atto e cercare di crescere, migliorarsi e fare di più, il campo dal mio punto di vista ha sempre ragione. Se è rimasta solo la Roma vuol dire che il nostro campionato deve crescere ed essere più competitivo in Europa, ci sono realtà che meritano di più di andare avanti. Riguardano tutte le squadre in generale, bisogna alzare il livello e il valore delle nostre squadre, ci sono stati anni in cui il calcio italiano è andato forte. Ma c’è anche una Nazionale che sta dando segnali molto buoni”. Sulla differenza con le ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Ha commentato l’eliminazione dalla Champions ad opera del Real Madrid. “Bisogna prendere atto e cercare di, migliorarsi e fare di più, il campo dal mio punto di vista ha sempre ragione. Se èlache il nostro campionatoed essere più competitivo in, ci sono realtà che meritano di più di andare avanti. Riguardano tutte le squadre in generale, bisogna alzare il livello e il valore delle nostre squadre, ci sono stati anni in cui il calcio italiano è andato forte. Ma c’è anche una Nazionale che sta dando segnali molto buoni”. Sulla differenza con le ...

