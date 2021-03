Gasparri: «Persino Draghi ammette che non c’è il piano sanitario. Allora perché si tiene Speranza?» (Di sabato 20 marzo 2021) Persino Draghi ammette che dopo un anno dall’inizio dell’epidemia non ancora c’è un piano sanitario. Ma Speranza resta sempre al governo. A puntare il dito contro il ministro della Salute è Maurizio Gasparri dopo le affermazioni del premier. «Nel corso della conferenza stampa di ieri Mario Draghi ha detto che non è necessario al momento attivare il Mes, sia perché non c’è una convenienza sui tassi di interesse, sia perché non c’è un piano sanitario per poter utilizzare quelle risorse». Gasparri: «Speranza non ha preparato un piano sanitario» Un’affermazione che per il senatore di Forza Italia ha solo un significato. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021)che dopo un anno dall’inizio dell’epidemia non ancora c’è un. Maresta sempre al governo. A puntare il dito contro il ministro della Salute è Mauriziodopo le affermazioni del premier. «Nel corso della conferenza stampa di ieri Marioha detto che non è necessario al momento attivare il Mes, sianon c’è una convenienza sui tassi di interesse, sianon c’è unper poter utilizzare quelle risorse».: «non ha preparato un» Un’affermazione che per il senatore di Forza Italia ha solo un significato. ...

