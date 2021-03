Gabriella Labate | moglie di Raf | il dramma della rara malattia | Così l’ha scoperta

(Di sabato 20 marzo 2021) Ladi Raf,, ha raccontato del brutto periodo che ha trascorso durante la sua(Instagram)è un’attrice e coreografa italiana. I suoi primi passi li ha mossi proprio nel mondodanza, fino a quando è stata notata da Pier Francesco Pingitore. È quest’ultimo che ne apprezza le qualità e decide di portarla a far parte del “Bagaglino”, nota compagnia di varietà fondata nella nostra capitale. Insieme al gruppo partecipa a varie trasmissioni sul piccolo schermo, nel ruolo di “primadonna”. Dopo essere stata presente in diversi programmi televisivi, come ad esempio la sua esperienza nella prima edizione di “Scherzi a Parte”, la...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gabriella Labate

Il Sussidiario.net

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata tra il 1991 e il 1992 quando è entrata a far parte del programma Il TG delle vacanze, dove ha ballato in coppia con. Si è fatta ...Nella stagione 1991/1992 è entrata a far parte del programma Il TG delle vacanze , dove ha ballato in coppia con. Poi ha preso parte a vari spettacoli del Bagaglino, prima come ...Angela Melillo: età, biografia, carriera Nata a Roma il 20 giugno del 1967, Angela Melillo è una showgirl, attrice e ballerina italiana. Debutta in tv nel 1991, partecipando come soubrette nel program ...Chi è Angela Melillo? Angela Melillo, 53 anni, sarà una delle concorrenti della nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Nata a Roma il 20 giugno del 1967, Angela Melillo è un’attrice, ballerina e showgi ...