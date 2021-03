Gabriele Massarutto | chi è il marito di Maria Giovanna Elmi | “Innamorati più che mai”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 marzo 2021)è ildella fatina più amata dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Ovviamente parliamo di, storica annunciatrice televisiva nonché volto della tv nostrana. I due, nonostante siano legati da moltissimi anni, come rivelato da loro stessi durante un’intervista rilasciata ad Eleonora Daniele a Storie Italiane, si amano come se fosse il primo giorno che si sono conosciuti. Segno che il loro sentimento è più sincero e profondo che mai. Racconterà la sua storia ai microfoni di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo in onda domani pomeriggio su Canale 5 e per tutti si tratterà di un graditissimo ritorno.ripercorrerà le tappe della sua vita professionale e ...