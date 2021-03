Fratelli di Crozza | i video delle imitazioni della puntata del 19 marzo 2021

(Di sabato 20 marzo 2021)di, idi venerdì 19su NOVE. Ieri, venerdì 19è andata in onda una nuovadello show di Satira Politica di NOVE. Un periodo sicuramente pieno d’ispirazione per Maurizio, che avrà molti personaggi da “interpretare” grazie a un Governo tutto nuovo. L’appuntamento condi, è per ogni venerdì alle 21:30 circa sul canale Nove. Nelladi ieriha interpretato i classici personaggi insieme anovità. Da Attilio Fontana a Paolo Figliuolo; da Renato Brunetta a ...

di, in onda sul Nove , ha ottenuto 1.376.000 telespettatori, per uno share del 5,3%.Mauriziotorna a indossare i panni del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi nella nuova puntata di 'di' (Nove). Impegnato in una partita a carte nella sua Ferrara il ministro si lancia in previsioni a lungo termine sulla riapertura delle ...Ascolti tv 19 marzo 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Canzone segreta non convince e, dopo un esordio piuttosto deludente, la seconda puntata chiude al ribasso in termini di ascolti con il 17 ...