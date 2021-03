Francia, un disegno del Bernini venduto all'asta per quasi due milioni (Di sabato 20 marzo 2021) L'opera inedita è un nudo a sanguigna. Gli storici dell'arte ritengono che opere simili dell'artista ce ne siano altre sette Leggi su rainews (Di sabato 20 marzo 2021) L'opera inedita è un nudo a sanguigna. Gli storici dell'arte ritengono che opere simili dell'artista ce ne siano altre sette

