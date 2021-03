FOTO Camila Giorgi | le tenerissime immagini dell’azzurra da bambina

(Di sabato 20 marzo 2021) L’azzurraha postato dellesu Instagram che la ritraggono mentre damuove i primi passi in un campo da tennis. La marchigiana è da lungo tempo stabilmente nelle prime 100 tenniste al mondo ed è la numero 1 d’Italia. Le tresono accompagnate dalle seguenti didascalie: “Vorrei dedicare questa giornata a tutti quelli che con tanto affetto mi hanno seguito in ogni momento. Grazie di cuore #tennis #throwbacktime“, “#sweetmemories” e “#oldschooltennis“. LEPOSTATE DALL’AZZURRA Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Visualizza questo post su ...

Advertising

pabaldini : ?????? #DigitalEdition #RassegnaStampa #MarilynMag @Corriere @pabaldini ?????? #MatthewMcConaughey (foto, con la moglie C… - dannysthilld : RT @PCBRSuporte: FOTO | Camila via Instagram Stories. #2 - camila_healing : RT @seifxhz: 'Mandami una foto' è dove una donna perde il 79% di interesse per un uomo. - RafJauregui : @hugmelau Ormai la mia unica certezza qui sei tu che posti foto di Lauren o Camila - lennyIChains : @usedtodinah @Camila_Cabello @LaurenJauregui @normanikordei @AllyBrooke @dinahjane97 Esa foto duele -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Camila

Yeslife

... le opere di Frieda Kahlo e Diego Rivera - e hanno lavorato con la fotografaFalquez, che ... Ci sono così tante cose che non possono essere viste in una sola." L'obiettivo della stylist è ...... Sonia Bongiovanni ha risposto a tutte le domande della giornalistaRajchman , conduttrice ...© Leandro Gòmez ARTICOLI CORREALTI Le donne in grido contro stupri, violenze e femminicidi L'...L’azzurra Camila Giorgi ha postato delle immagini su Instagram che la ritraggono mentre da bambina muove i primi passi in un campo da tennis. La marchigiana è da lungo tempo stabilmente nelle prime ...Spero che possano riposare in pace, tra le braccia di Madre Terra, la sindaca del Resguardo, Maria Bernarda Juajibioy, assassinata con la nipotina, Jazzlín Camila Luna Figueroa, di un anno e mezzo, ...