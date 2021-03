Formazioni ufficiali Vicenza-Pescara, Serie B 2020/2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Il Vicenza ospita il Pescara nella 30^ giornata di Serie B. Allo stadio Menti (fischio d’inizio alle 14) i veneti sono a caccia di punti per rientrare in zona playoff, mentre gli abruzzesi vogliono i tre punti per respirare in chiave salvezza. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori. Le Formazioni ufficiali: Vicenza: in attesa Pescara: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Ilospita ilnella 30^ giornata diB. Allo stadio Menti (fischio d’inizio alle 14) i veneti sono a caccia di punti per rientrare in zona playoff, mentre gli abruzzesi vogliono i tre punti per respirare in chiave salvezza. Di seguito le sceltedei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

infobetting : Erzgebirge Aue-SV Sandhausen (sabato, ore 13:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - ilnapolionline : SERIE A FEMINILE - A.s. Roma-Inter, formazioni ufficiali. Assenti Bartoli e Andressa - - infobetting : Metz-Rennes (sabato 20 marzo, ore 13): convocati, formazioni ufficiali, quote, - MCalcioNews : Serie A Femminile, Roma-Inter: le formazioni ufficiali - TuttoASRoma : LIVE FEMMINILE • ROMA-INTER Formazioni ufficiali (TABELLINO) -