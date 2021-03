Flop italiane in Europa, Zeman: “Non siamo grandi lavoratori, Covid ha dilatato gap” (Di sabato 20 marzo 2021) “Penso che siano vere tante cose: per esempio che siamo indietro fisicamente, tecnicamente e anche tatticamente. E nessuno nega che, per natura nostra, non siamo mai stati grandi lavoratori. Però sta succedendo anche altro e di questo bisogna tenerne conto”. Così il tecnico Zdenek Zeman, in una intervista al ‘Corriere dello Sport’ in merito all’uscita di scena delle squadre italiane agli ottavi di Champions League con la sola Roma rimasta in corsa in Europa League. “Il virus e ciò che ha scatenato hanno dilatato il gap. Il problema è ampio, di un’ampiezza che lascia anche disorientato, ma siano concesse le attenuanti generiche”, ha sottolineato. Quanto alla delusione più evidente ha spiegato: “Faccio fatica a fotografarne una sola: la qualificazione ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “Penso che siano vere tante cose: per esempio cheindietro fisicamente, tecnicamente e anche tatticamente. E nessuno nega che, per natura nostra, nonmai stati. Però sta succedendo anche altro e di questo bisogna tenerne conto”. Così il tecnico Zdenek, in una intervista al ‘Corriere dello Sport’ in merito all’uscita di scena delle squadreagli ottavi di Champions League con la sola Roma rimasta in corsa inLeague. “Il virus e ciò che ha scatenato hannoil gap. Il problema è ampio, di un’ampiezza che lascia anche disorientato, ma siano concesse le attenuanti generiche”, ha sottolineato. Quanto alla delusione più evidente ha spiegato: “Faccio fatica a fotografarne una sola: la qualificazione ...

