Fiumicino zona rossa, la storia di Emiliano: «Sono un semplice barbiere, vorrei solo lavorare» (Di sabato 20 marzo 2021) La crisi da pandemia e, soprattutto, da zona rossa continua a gravare sulle tasche dei lavoratori. Ristoratori, proprietari di negozi, gestori di palestre, titolari di cinema, stagionali, tutti Sono oramai ai ferri corti. Ieri è stato finalmente approvato il Decreto Sostegno: uno stanziamento di 32 miliardi destinati a combattere la povertà. Tuttavia c’è chi, i sostegni, non ne ha mai ricevuti fin dall’inizio della pandemia. Uno di questi è Emiliano, che ci ha scritto per raccontarci la sua storia. Emiliano, marito, papà e piccolo imprenditore di Fiumicino, ora è stanco. Stanco di combattere per tutto quel che ha costruito in questi anni, stanco di non riuscire a pagare i dipendenti, stanco di essere invisibile agli occhi dello Stato. Leggi anche: Ciampino, l’idea ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) La crisi da pandemia e, soprattutto, dacontinua a gravare sulle tasche dei lavoratori. Ristoratori, proprietari di negozi, gestori di palestre, titolari di cinema, stagionali, tuttioramai ai ferri corti. Ieri è stato finalmente approvato il Decreto Sostegno: uno stanziamento di 32 miliardi destinati a combattere la povertà. Tuttavia c’è chi, i sostegni, non ne ha mai ricevuti fin dall’inizio della pandemia. Uno di questi è, che ci ha scritto per raccontarci la sua, marito, papà e piccolo imprenditore di, ora è stanco. Stanco di combattere per tutto quel che ha costruito in questi anni, stanco di non riuscire a pagare i dipendenti, stanco di essere invisibile agli occhi dello Stato. Leggi anche: Ciampino, l’idea ...

