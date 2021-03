Fiorentina-Milan, Pioli: “Ibra titolare. Per me non è una partita normale” (Di sabato 20 marzo 2021) Fiorentina-Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa: “Dispiace per l’eliminazione dall’Europa”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia di Fiorentina-Milan per Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri ha presentato in conferenza stampa la delicata trasferta del Franchi, in programma alle 18 di domenica 21 marzo 2021. Fiorentina-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli Una partita non come tutte le altre per Stefano Pioli. “E’ stata per me la situazione che ho vissuto maggiormente nella mia carriera – ha ammesso il tecnico parmense, riportato da tuttomercatoweb.com – poi la tragedia di Davide (Astori n.d.r.) è rimasta dentro. Non sarà mai una partita normale “. Una ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021), Stefanoin conferenza stampa: “Dispiace per l’eliminazione dall’Europa”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia diper Stefano. Il tecnico dei rossoneri ha presentato in conferenza stampa la delicata trasferta del Franchi, in programma alle 18 di domenica 21 marzo 2021., la conferenza stampa di StefanoUnanon come tutte le altre per Stefano. “E’ stata per me la situazione che ho vissuto maggiormente nella mia carriera – ha ammesso il tecnico parmense, riportato da tuttomercatoweb.com – poi la tragedia di Davide (Astori n.d.r.) è rimasta dentro. Non sarà mai una“. Una ...

