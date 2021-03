Fiorentina-Milan, Orlando: “Bisogna ripetere l’exploit di Verona” (Di sabato 20 marzo 2021) L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato di Fiorentina-Milan e non solo. Ecco il consiglio ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 marzo 2021) L'ex calciatore Massimo, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato die non solo. Ecco il consiglio ai rossoneri

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, #Hauge cerca minuti a Firenze per rimettersi in luce - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - notizie_milan : Calciomercato Milan, non solo Vlahovic: tre calciatori della Fiorentina nel mirino - Dottor1899ACM : RT @MilanNewsit: Fiorentina-Milan, l'anno scorso cancellato il capolavoro di Ibra. Lo svedese non segna al Franchi dal 2006 - ossobuco20111 : Fiorentina: Prandelli 'Milan arrabbiato? Noi pure' -