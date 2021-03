Fiorentina-Milan, i convocati di Prandelli: fuori Igor, c’è Castrovilli (Di sabato 20 marzo 2021) Cesare Prandelli ha comunicato la lista dei giocatori convocati per Fiorentina-Milan, match in programma domenica 21 marzo al Franchi. Il tecnico viola avrà a disposizione Castrovilli, anche se invece non saranno della partita Igor e Kokorin. In attacco presente l’inamovibile Vlahovic, ma anche Kouamè e Callejon potrebbero essere armi importanti nel corso della sfida con i rossoneri. L’elenco completo dei convocati Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Montiel, Maxi Oliveira, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Rivery, Borja Valero Attaccanti: Callejon, Kouamé, Vlahovic. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Cesareha comunicato la lista dei giocatoriper, match in programma domenica 21 marzo al Franchi. Il tecnico viola avrà a disposizione, anche se invece non saranno della partitae Kokorin. In attacco presente l’inamovibile Vlahovic, ma anche Kouamè e Callejon potrebbero essere armi importanti nel corso della sfida con i rossoneri. L’elenco completo deiPortieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Montiel, Maxi Oliveira, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura,, Eysseric, Pulgar, Rivery, Borja Valero Attaccanti: Callejon, Kouamé, Vlahovic. SportFace.

