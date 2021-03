Filiera cartaria ed economia circolare nel Next Generation Eu (Di sabato 20 marzo 2021) Il sistema cartario è uno dei settori industriali leader nell’economia circolare, nell’uso di risorse rinnovabili e nella capacità di riciclo. La Filiera cartaria, nell’ambito dell’economia circolare italiana, è al centro dello studio emesso da Symbola che ha legato le analisi dei partecipanti al webinar organizzato questa mattina da Fondazione Symbola, Sacro convento di Assisi e Comieco, sotto l’egida del Manifesto di Assisi e delle sue mille azioni. Tra i partecipanti, moderati da Paola Pierotti architetto, giornalista Ppan, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il presidente Fondazione Symbola Ermete Realacci, Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi. Francesco Starace amministratore delegato Enel, Patrizia Toia ... Leggi su formiche (Di sabato 20 marzo 2021) Il sistema cartario è uno dei settori industriali leader nell’, nell’uso di risorse rinnovabili e nella capacità di riciclo. La, nell’ambito dell’italiana, è al centro dello studio emesso da Symbola che ha legato le analisi dei partecipanti al webinar organizzato questa mattina da Fondazione Symbola, Sacro convento di Assisi e Comieco, sotto l’egida del Manifesto di Assisi e delle sue mille azioni. Tra i partecipanti, moderati da Paola Pierotti architetto, giornalista Ppan, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il presidente Fondazione Symbola Ermete Realacci, Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi. Francesco Starace amministratore delegato Enel, Patrizia Toia ...

