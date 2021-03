Figliuolo | ' Vaccino andato benissimo | ho fatto l' AstraZeneca ed eccomi qui'

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 marzo 2021 Commissario 'Il, organizzazione perfetta, non potrei dire diversamente dato ...

matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - rtl1025 : ?? Le dosi del #vaccino #Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'ob… - Corriere : Alla Cecchignola, Figliuolo e Curcio si vaccinano con AstraZeneca - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Figliuolo: 'Ad aprile arriva il vaccino J&J, obiettivo 500mila somministrazioni al giorno' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Figliuolo: 'Ad aprile arriva il vaccino J&J, obiettivo 500mila somministrazioni al giorno' -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Vaccino

Le dosi delJohnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'... il generale Francesco, che ha parlato con la stampa dopo essere stato vaccinato ...Roma, 20 marzo 2021 Commissario: 'andato benissimo, ho fatto l'AstraZeneca ed eccomi qui' 'Ilè andato benissimo, organizzazione perfetta, non potrei dire diversamente dato che questo centro l'ho ideato io ...(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2021 Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid-19, è stato vaccinati con AstraZeneca presso il punto ...(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2021 Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio è stato vaccinati con AstraZeneca presso il punto vaccinale dell'esercito, alla Cecchignola, a Roma.