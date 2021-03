(Di sabato 20 marzo 2021) Buone notizie sul fronte dei vaccini in Italia. Ledel vaccinoarriveranno in Italiadie in quel periodo l'obiettivo fissato è...

Advertising

chetempochefa : 'Ci sarà un momento in cui,quando i vaccini arriveranno di massa, si potrà fare 'fuoco con tutte le polveri'. Noi s… - infoitinterno : Figliuolo si vaccina con AstraZeneca: «Nella seconda metà di aprile Johnson & Johnson e 500 mila dosi al giorno» - GHERARDIMAURO1 : Figliuolo si vaccina con AstraZeneca: «Nella seconda metà di aprile J&J e 500 mila dosi al giorno» - AlfioPanatta : #Figliuolo si #vaccina oggi a 59 anni mentre #ottantenni aspettano la dose. Potrebbe averne titolo, suppongo come m… - SpioneValerio : Roma, il generale #Figliuolo si vaccina alla Cecchignola. #vaccinazione #COVID19 #COVID #pandemia #COVID?19… -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo vaccina

Chi prima si, prima riparte anche economicamente. Da qui i soldi che il decreto Sostegni ...e per la macchina della logistica affidata al commissario per l'emergenza Francesco Paolo. ...Prima di lui, oggi stesso, lo faranno Francesco Paoloe il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio presso la città militare della Cecchignola. Dopo aver accolto con ...Buone notizie sul fronte dei vaccini in Italia. Le dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'obiettivo fissato ...Roma – Si sono vaccinati oggi al drive through della Difesa alla Cecchignola, a Roma, il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione Civile, ...