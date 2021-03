Figliuolo e Curcio vaccinati | Obiettivo 500mila dosi al giorno

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 20 marzo 2021) Valentina Dardari Il Commissario per l’emergenza Covid ha detto che l'è "vaccinare l'80% della popolazione entro fine settembre" Il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paoloe il Capo della Protezione civile Fabriziohanno ricevuto l’inoculazione del vaccino prodotto da AstraZeneca. Entrambi si sonooggi al drive through della Difesa alla Cecchignola, a Roma, e hanno atteso in fila insieme ad altri cittadini e militari seguendo i regolari protocolli per la somministrazione. La vaccinazione è avvenuta all’interno di una delle tende allestite nella struttura e, subito dopo, hanno dovuto attendere un quarto d'ora, il tempo di osservazione previsto dal protocollo, prima di lasciare lo stand dove è avvenuta l'inoculazione. In modo da controllare l’insorgere di ...