Figliuolo e Curcio vaccinati con AstraZeneca Il piano vaccinale prosegue | “7 milioni di dosi a fine mese”

(Di sabato 20 marzo 2021) Il commissario straordinario Francesco Paoloe il capo della Protezione Civile Fabriziosi sonocon. Entrambi hanno ricevuto la loro dose di vaccino nella città militare della Cecchignola a Roma, seguendo la normale programmazione della campagna, 59 anni, e, 55 anni, sono stati nominati dal presidente Mario Draghi in sostituzione di Domenico Arcuri e Angelo Borrelli.con, rispettivamente il commissario straordinario per l’emergenza e il capo della Protezione Civile, hanno ricevuto la loro dose del vaccino. ...

Entrambi hanno ricevuto la prima dose nella città militare della Cecchignola. Intanto a causa della sospensione temporanea del vaccino di Oxford ...20 mar 10:13 Vaccini,vaccinati alla Cecchignola di Roma con dose AstraZeneca Il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paoloe il capo della protezione ...Sono ripartite ieri intorno alle 14 le somministrazioni del vaccino Astrazeneca, dopo il via libera dell'Ema, che ha ribadito sicurezza ed efficacia del siero anti-Covid.ROMA (20 marzo 2021) - Si sono vaccinati oggi al drive through della Difesa alla Cecchignola, a Roma, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo della Protezion ...