Figliuolo e Curcio si vaccinano | “Obiettivo non sprecare dosi”

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati vaccinati questa mattina con una dose di AstraZeneca il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid-19, e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Le vaccinazioni sono avvenute in una sezione della cittadina militare della Cecchignola. "Abbiamo ripreso a vaccinare a pieno ritmo con l'Obiettivo di raggiungere i cinquecentomila vaccinati giornalieri dalla metà di aprile", ha detto Figliuolo all'uscita dal tendone delle vaccinazioni nel corso di un punto stampa. "Così facendo riusciremo a raggiungere l'80% della popolazione che dev'essere vaccinata per fine settembre", ha aggiunto il commissario, quantificando anche le rinunce che ci sono state dopo lo stop temporaneo a AstraZeneca.

