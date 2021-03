Figliuolo e Curcio si vaccinano con AstraZeneca | «Ora si punta a 500 mila vaccinazioni al giorno»

(Di sabato 20 marzo 2021) In alcune regioni ci sono state rinunce (dal 10 al 20%) per il vaccino anglo-svedese, mail commissario all’emergenza è sicuro che si recupererà in pochi giorni: «Entro la metà di settembre l’80% della popolazione sarà vaccinato»

Advertising

TgLa7 : ??#Vaccini Figliuolo e Curcio si vaccinano domani con #AstraZeneca - TgLa7 : Commissario straordinario Figliuolo e capo della Protezione Civile Curcio sono stati vaccinati a Roma con #AstraZeneca - davidefaraone : Figliuolo e Curcio si sono recati alla città militare della Cecchignola a Roma, hanno aspettato in fila il loro tur… - LaStampaTV : VIDEO | Figliuolo e Curcio vaccinati con Astrazeneca. Il Commissario: 'Dalla terza settimana di aprile 500mila dosi… - Giornaleditalia : Coronavirus, generale Figliuolo e Curcio vaccinati a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Curcio

... che alcune regioni hanno a somministrare i vaccini: " Stanno risolvendo, ritengo che procederanno in linea con il piano ", è fiducioso, che con il capo della Protezione Civile, sta ...Leggi anche Vaccino covid Lazio, Johnson & Johnson anche in farmaciavaccinati alla Cecchignola con AstraZeneca "Per gli arrivi dei vaccini ci siamo - ha sottolineato - ed è ...Le dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e l'obiettivo è raggiungere le 500 mila vaccinazioni al giorno dalla terza settimana di aprile, per arrivare a ...L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...