Fenomenologia del dipingere «dalle» stampe (Di domenica 21 marzo 2021) La letteratura artistica cinquecentesca ha condannato in diverse occasioni gli artisti che utilizzavano le incisioni come appoggio all'invenzione. Lomazzo e Armenini rimproveravano l'uso di idee altrui che generava «confusione degl'animi nostri». Il rischio era quello di indebolire l'ingegno limitando l'esercizio creativo, invaghendosi dei «trattolini troppo minuti» di qualcun altro; finendo per ridursi a imitatori o, peggio, a semplici coloristi. La polemica si poneva sulla scia del dibattito teorico sul ruolo intellettuale dell'artista, in fondo nobilitato da poco, e per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

