Fedez | indizio involontario sul nome della figlia | “Ho sbagliato” – VIDEO

Advertising

Rosy79076441 : @ChiaraFerragni e @Fedez ci date qualche altro indizio su come si chiamerà vostra figlia oltre alla lettera V ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez indizio

Quando nascerà "Baby V.", la secondogenita di Chiara Ferragni e? Ovviamente non si può prevedere, ma i follower della fashion blogger sembrano davvero ...In una foto dei Ferragnez unsul ...La coppia ha lanciato qualchee già dalla partecipazione dial festival di Sanremo il nome della bimba inizierà con la lettera 'V'. Ovviamente sono partite le speculazioni per provare ...Nelle scorse settimane infatti, Chiara ha regalato ai suoi milioni di fan in trepidazione un indizio inaspettato. La lettera “V”, come iniziale della bimba. Ed è proprio lì che Fedez stava per cadere, ...Era il 19 marzo 2018 quando Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori per la prima volta, e oggi a un passo dal bis, i ricordi di quelle emozioni riaffiorano con torte, regali e tanti good vibes ...