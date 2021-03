Fedez: il nome di Baby V nelle storie Instagram? La reazione della Ferragni (Video) (Di sabato 20 marzo 2021) Uno spoiler di Fedez sul nome della piccola? Chiara Ferragni reagisce così Pochi minuti fa, il rapper milanese Fedez si stava lasciando sfuggire il nome della figlia, che nascerà a giorni. Parlando del segno zodiacale della bimba in arrivo, Fedez ha detto: «Mia moglie mi ha appena detto che la V… Oddio – aggiunge incredulo – la stavo chiamando per nome, che paura». Seduta vicino al marito, Chiara Ferragni specifica subito: «La bimba…». Il rapper continua poi a parlare del segno zodiacale. «Se nasce oggi Baby V è dei Pesci, altrimenti sarà Ariete e avremo in casa tutti segni diversi, aria, acqua, terra e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 marzo 2021) Uno spoiler disulpiccola? Chiarareagisce così Pochi minuti fa, il rapper milanesesi stava lasciando sfuggire ilfiglia, che nascerà a giorni. Parlando del segno zodiacalebimba in arrivo,ha detto: «Mia moglie mi ha appena detto che la V… Oddio – aggiunge incredulo – la stavo chiamando per, che paura». Seduta vicino al marito, Chiaraspecifica subito: «La bimba…». Il rapper continua poi a parlare del segno zodiacale. «Se nasce oggiV è dei Pesci, altrimenti sarà Ariete e avremo in casa tutti segni diversi, aria, acqua, terra e ...

Advertising

Fedez : Chiamami per nome è disco d’oro! Grazie Franci, grazie Sanremo e grazie a tutti voi ???? - francescacheeks : Chiamami per Nome è (già) DISCO D’ORO ????! @Fedez Grazie a tutt* ? Ci vediamo stasera su @rtl1025 per la Suite 102.… - RadioItalia : 'Chiamami per nome' di @francescacheeks e @Fedez è Disco Italia della settimana! Ascoltalo qui:… - FCatarella13 : RT @RadioItalia: “Chiamami per nome, solo quando avrò, perso le parole, so che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola, restando in pi… - PasqualeMarro : #ChiaraFerragni bacchetta #Fedez sul nome della bimba -