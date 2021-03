Federico Fashion Style sotto attacco, risponde alle critiche a modo suo (Di sabato 20 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federico Fashion Style si lascia le critiche alle spalle. Il Fashion sylist ama il suo lavoro. Ora è sbarcato in Sardegna ed è pronto per il suo tour Federico Fashion Style è conosciuto per essere il ‘parrucchiere dei vip’. Il suo talento lo ha fatto conoscere ai più ed ora è sempre sotto la luce dei Leggi su youmovies (Di sabato 20 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si lascia lesp. Ilsylist ama il suo lavoro. Ora è sbarcato in Sardegna ed è pronto per il suo tourè conosciuto per essere il ‘parrucchiere dei vip’. Il suo talento lo ha fatto conoscere ai più ed ora è semprela luce dei

Advertising

ociiredeF : signor federico fashion style con tutto il rispetto, madoi che brutta - FilomenaSerra5 : RT @creTania_: Quello che mi fa sopravvivere oggi è il pensiero di Federico Fashion Style sulla barca per la Sardegna che non sa essere div… - ociiredeF : sotto casa mia c'è federico fashion style sotto casa mia, bom ho scoperto ora chi cazzo sia - khamul2k12 : RT @_Nuanda_: @hipsterdelcazzo Io vorrei capire quando si è verificato il punto di rottura per cui si è deciso che ogni idiota può dire la… - cobichips : ma raga c'è Federico Fashion style che si è imbarcato per la Sardegna mi piscio sotto -