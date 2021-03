Fabrizio Corona, la Cassazione si pronuncia a sfavore, lui: “Sospeso tra la vita e la morte” (FOTO) (Di sabato 20 marzo 2021) Momento davvero drammatico per Fabrizio Corona, il quale si trova ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda, ma ad aggravare le sue condizioni è stata la Cassazione. Da poco, infatti, è stata presa una decisione in merito alla condanna a cui si era opposto l’ex re dei paparazzi. Giovedì sera, infatti, la Cassazione ha emesso il suo verdetto che, purtroppo, si è rivelato essere completamente a sfavore del protagonista. Lui, nel frattempo, sta continuando a scioperare in segno di protesta. Ecco gli ultimi aggiornamenti. La Cassazione prende la sua decisione Nel corso della giornata di giovedì 18 marzo, la Cassazione si è pronunciata a sfavore di Fabrizio Corona. Nello specifico, la Corte ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 20 marzo 2021) Momento davvero drammatico per, il quale si trova ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda, ma ad aggravare le sue condizioni è stata la. Da poco, infatti, è stata presa una decisione in merito alla condanna a cui si era opposto l’ex re dei paparazzi. Giovedì sera, infatti, laha emesso il suo verdetto che, purtroppo, si è rivelato essere completamente adel protagonista. Lui, nel frattempo, sta continuando a scioperare in segno di protesta. Ecco gli ultimi aggiornamenti. Laprende la sua decisione Nel corso della giornata di giovedì 18 marzo, lasi èta adi. Nello specifico, la Corte ...

