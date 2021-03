FA Cup, Everton-Manchester City 0-2: Guardiola batte Ancelotti e vola in semifinale (Di sabato 20 marzo 2021) Pep Guardiola batte Carlo Ancelotti e conquista la semifinale di FA Cup.FA Cup, match di fuoco tra Everton e Tottenham: Ancelotti batte Mourinho 5-4, passano i toffeesIl Manchester City conosce solo la parola vittoria e in trasferta centra una vittoria importantissima che regala la semifinale di Coppa di Inghilterra. Una partita complicata e bloccata che è stata risolta nei minuti finali grazie a due reti di Kevin De Bruyne e Ilkai Gundogan. Da segnalare il ritorno di Raheem Sterling dopo l'infortunio, che però non ha convinto pienamente ed è stato sostituito nel finale per lasciare il posto a Kevin De Bruyne.Nel pomeriggio si è giocato un altro quarto di finale di FA Cup che ha visto trionfare il Southampton sul ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) PepCarloe conquista ladi FA Cup.FA Cup, match di fuoco trae Tottenham:Mourinho 5-4, passano i toffeesIlconosce solo la parola vittoria e in trasferta centra una vittoria importantissima che regala ladi Coppa di Inghilterra. Una partita complicata e bloccata che è stata risolta nei minuti finali grazie a due reti di Kevin De Bruyne e Ilkai Gundogan. Da segnalare il ritorno di Raheem Sterling dopo l'infortunio, che però non ha convinto pienamente ed è stato sostituito nel finale per lasciare il posto a Kevin De Bruyne.Nel pomeriggio si è giocato un altro quarto di finale di FA Cup che ha visto trionfare il Southampton sul ...

